تعرف على المواعيد الجديدة لإجراء امتحانات المواد بكلية التجارة جامعة طنطا

أعلنت كلية التجارة جامعة طنطا، تعديل مواعيد إجراء امتحانات عدد من المواد، والتي كانت ستعقد يوم 8 يناير القادم، لتصبح 25 يناير من نفس الشهر، تنفيذا لتعليمات إدارة الجامعة.
وتم تغيير موعد الامتحان التحريري لمقرر "دراسات محاسبية بلغة" بالفرقة- المستوى الثاني"شعبة عربي، لغة"، من يوم الاثنين 8 يناير الساعة الواحدة مساءً ليكون يوم الخميس الموافق 25 يناير الساعة الواحدة مساءً.
وتغيير موعد الامتحان التحريري لمقرر "مباديء الاقتصاد الجزئي"المستوى الأول "شعبة محاسبة وتمويل"، من يوم الاثنين 8 يناير الساعة الواحدة مساءً ليكون يوم الخميس 25 يناير الساعة الواحدة مساءً.
كما تقرر تغيير موعد الامتحان التحريري لمقرر "الاقتصاد الدولي"المستوى الثاني "شعبة محاسبة وتمويل"، من يوم الاثنين 8 يناير الساعة العاشرة صباحاً ليكون يوم الخميس 25 يناير الساعة العاشرة صباحاً.
وتغيير موعد الامتحان التحريري لمقرر "ريادة الاعمال"المستوى الثاني "شعبة نظم معلومات الاعمالBIS"، من يوم الاثنين 8 يناير الساعة العاشرة صباحاً ليكون يوم الخميس 25 يناير الساعة العاشرة صباحاً.
كما تم تغيير موعد الامتحان التحريري لمقرر "محاسبة حكومية وقومية" الفرقة الثالثة "شعبة اللغة الانجليزية"، من يوم الاثنين 8 يناير الساعة العاشرة صباحاً ليكون يوم الخميس 25 يناير الساعة العاشرة صباحاً.
المواعيد الجديدة لاجراء امتحانات مواد بكلية التجارة جامعة طنطا (3)
المواعيد الجديدة لاجراء امتحانات مواد بكلية التجارة جامعة طنطا (5)
المواعيد الجديدة لاجراء امتحانات مواد بكلية التجارة جامعة طنطا (2)
المواعيد الجديدة لاجراء امتحانات مواد بكلية التجارة جامعة طنطا (4)
المواعيد الجديدة لاجراء امتحانات مواد بكلية التجارة جامعة طنطا (1)
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