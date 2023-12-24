تعرف على المواعيد الجديدة لإجراء امتحانات المواد بكلية التجارة جامعة طنطا

الغربية مصطفى عادل

أعلنت كلية التجارة جامعة طنطا ، تعديل مواعيد إجراء امتحانات عدد من المواد، والتي كانت ستعقد يوم 8 يناير القادم، لتصبح 25 يناير من نفس الشهر، تنفيذا لتعليمات إدارة الجامعة.

وتم تغيير موعد الامتحان التحريري لمقرر "دراسات محاسبية بلغة" بالفرقة- المستوى الثاني"شعبة عربي، لغة"، من يوم الاثنين 8 يناير الساعة الواحدة مساءً ليكون يوم الخميس الموافق 25 يناير الساعة الواحدة مساءً.

وتغيير موعد الامتحان التحريري لمقرر "مباديء الاقتصاد الجزئي"المستوى الأول "شعبة محاسبة وتمويل"، من يوم الاثنين 8 يناير الساعة الواحدة مساءً ليكون يوم الخميس 25 يناير الساعة الواحدة مساءً.

كما تقرر تغيير موعد الامتحان التحريري لمقرر "الاقتصاد الدولي"المستوى الثاني "شعبة محاسبة وتمويل"، من يوم الاثنين 8 يناير الساعة العاشرة صباحاً ليكون يوم الخميس 25 يناير الساعة العاشرة صباحاً.

وتغيير موعد الامتحان التحريري لمقرر "ريادة الاعمال"المستوى الثاني "شعبة نظم معلومات الاعمالBIS"، من يوم الاثنين 8 يناير الساعة العاشرة صباحاً ليكون يوم الخميس 25 يناير الساعة العاشرة صباحاً.

كما تم تغيير موعد الامتحان التحريري لمقرر "محاسبة حكومية وقومية" الفرقة الثالثة "شعبة اللغة الانجليزية"، من يوم الاثنين 8 يناير الساعة العاشرة صباحاً ليكون يوم الخميس 25 يناير الساعة العاشرة صباحاً.