اليوم السابع
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تعرف على أهم محاصيل زادت مساحتها عام 2021/2022

الأحد، 24 ديسمبر 2023 02:00 ص
تعرف على أهم محاصيل زادت مساحتها عام 2021/2022 الجهاز المركزى للاحصاء
كتب مدحت عادل

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أظهرت بيانات النشرة السنوية لإحصاءات المساحات المحصولية والإنتاج النباتى عام 2021/ 2022، مجموعة من المؤشرات الهامة المتعلقة بتطور مساحات أهم المحاصيل الزراعية خلال تلك الفترة. 
 
وجاءت أهم المؤشرات وفقا لما يلي:
 
- بلغت مساحة محصول الطماطم 375.3 ألف فدان   عام 2021/ 2022 مقابل 356.9 ألف فدان عام 2020/ 2021 بزيادة بلغت نسبتها 5.2٪. 
 
- بلغت كمية الإنتاج 6.37 مليون طن عام 2021/ 2022 مقابل 6.39 مليون طن عام 2020/2021 بانخفاض بلغت نسبته 0.3٪ ويرجع ذلك إلى انخفاض إنتاجية الفدان من محصول الطماطم. 
 
- بلغت مساحة محصول البطاطس 584.8 ألف فدان عام 2021/2022 مقابل 502.6 ألف فدان عام 2020/ 2021 بزيادة بلغت نسبتها 16.4٪. 
 
- بلغت كمية الإنتاج 7.2 مليون طن عام 2021/ 2022 مقابل 6.3 مليون طن عام 2020/ 2021 بزيادة بلغت بنسبتها 14.9٪.
 
- بلغت المساحة الكلية لمحصول البرتقال 344.9 ألف فدان عام 2021/2022 مقابل 329.7 الف فدان عام 2020/ 2021 بزيادة بلغت نسبتها 4.6٪ وبلغت كمية الإنتاج 3.16 مليون طن عام 2021/ 2022 مقابل 3.17 مليون طن عام 2020/ 2021 بانخفاض بلغت نسبـته 0.4٪ ويرجع ذلك إلى انخفاض إنتاجية الفدان من محصول البرتقال. 
 
- بلغت المساحة الكلية لمحصول الموز 77.8 ألف فدان عـام 2021/2022 مقابـل 73.9 ألف فدان عام 2020/ 2021 بزيادة بلغت نسبـتها 5.4٪. 
 
- بلغت كمية الإنتاج 1.21 مليون طن عام 2021/ 2022 مقابل 1.18 مليون طن عام 2020/ 2021 بزيادة بلغت نسبـتها 2.3٪.
 
- بـلغ إجمالى المساحة المحصولية 16.6مليون فدان عام 2021/ 2022 مقابل 16.4 مليون فدان عام 2020/ 2021 بزيادة بلغت نسبـتها 1.3٪.
 
- بلغ إجمـالى المسـاحة المنزرعة 9.7 مليون فدان عام 2021 / 2022 مقـابل 9.6 مليون فـدان عام 2020 / 2021 بزيــادة بلغت نسبـتها 0.6 ٪.
 
- بلغـت مســاحة محصول القمـح 3.418 مليون فدان عام 2021 /2022 مقابل 3.419 مليون فدان عـام 2020 / 2021 بانخفاض بلغت نسبـته 0.02٪. 
 
- بلغـت كمـيـة الإنتـاج 9.6 مليــون طـن عـام 2021 / 2022 مقابل 9.8 مليون طـن عـام 2020 / 2021 بانخفاض بلغت نسبـته 2.2٪.
 
- بلغــت مسـاحـة محـصــول الأرز 1.2 مليـــون فـــدان            عام 2021 / 2022 مقـابل 1.1 مليـون فدان عـــام 2020 / 2021 بزيــادة بلغــت نسبـتهــا 4.0٪ وبلغــت كميـــة الإنتـاج 4.3 مليون طـن عـام 2021 / 2022  مقـابــل 4.2 مليــون طـن عـام 2020/ 2021 بزيادة بلغت  نسبـتها 1.4٪.
 
 






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الصادرات

الزراعة

الزراعات المحصولية

الجهاز المركزى للاحصاء




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