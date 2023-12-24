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تصويت البابا تواضروس الثانى فى الانتخابات الرئاسية غلاف عدد مجلة الكرازة

الأحد، 24 ديسمبر 2023 12:48 م
تصويت البابا تواضروس الثانى فى الانتخابات الرئاسية غلاف عدد مجلة الكرازة غلاف عدد مجلة الكرازة
كتب ـ محمد الأحمدى

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صدر العدد الجديد من مجلة الكرازة وهو يحمل صورة الغلاف الخاصة لقداسة البابا تواضروس الثاني وهو يدلي بصوته فى الانتخابات الرئاسية التي أقيمت الشهر الجاري. 
 
وجاءت أبرز المقالات بالعدد "يا ملك السلام".. الافتتاحية. و"البساطة".. نيافة الأنبا متاؤس. و"بداية العام الجديد.. بداية الحياة الروحية".. نيافة الأنبا تكلا، و"وَضَرَبَهُ اللهُ هُنَاكَ لأَجْلِ غَفَلِهِ" (٢صم ٦ : ٧)".. نيافة الأنبا يوسف.
 
ويحوي العدد فهرس عناوين الموضوعات التي نُشِرَت في المجلة على مدار عام 2023.
 
ويأتى ذلك بالإضافة إلى عديد من المقالات والموضوعات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.
 
غلاف عدد مجلة الكرازة
غلاف عدد مجلة الكرازة

 







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