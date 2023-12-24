تبدأ 6 يناير.. جدول امتحانات الترم الأول للصف الرابع الابتدائى بالجيزة

كتبت - مرام محمد

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الصف الرابع الابتدائي عام (عربي - لغات)، حيث من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 6 يناير 2024 وتستمر على مدار أربعة أيام لتنتهي يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024، وذلك على النحو التالي:

- يوم السبت 6 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

- يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

- يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

- يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات، وICT.

ووجه أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، بتكثيف حصص المشاهدة داخل المدارس لما لها من أثر بالغ الأهمية في عملية التحصيل الدراسي، والإعلان عن مواعيد البث لقناة مدرستنا 1و2و3، وضرورة التواصل مع أولياء الأمور والعمل على حل مشاكلهم وتلببة طلباتهم، والتأكد من جاهزية البنية التكنولوجية للامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

يُذكر أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم حدد الضوابط العامة للورقة الامتحانية، ومنها:

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي - تاريخ الامتحان).