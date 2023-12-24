بيرو تضبط 4 آلاف سلحفاة مهددة بالانقراض خلال محاولة تهريبها بحاويات ورق مقوى

فاطمة شوقى

قامت سلطات بيرو بضبط حوالى 4000 سلحفاة أمازونية مهربة فى حاويات من الورق المقوى، وذلك فى مطار ليما الدولى ، وكانت هناك عدة عينات من الأنواع المهددة بالانقراض ، وكان من المقرر بيعها بشكل غير قانونى فى أندونيسيا ، كما كشفت الخدمة الوطنية للغابات والحياة البرية، سيرفور.

وقالت وكالة وزارة البيئة في بيان إن " اعترض شحنة من السلاحف الحية في مطار خورخى شافيز كان من المقرر تصديرها إلى إندونيسيا"، مضيفة أنه "في بيرو لا توجد طريقة لإدارة الأغراض التجارية".

وتعتبر سلحفاة شارابا هي من الأنواع المدرجة في اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES) وتصنف على أنها "في خطر" الانقراض، وفقًا للتشريعات الوطنية.

تم إدراج نوع Taricayas ضمن الأنواع المعرضة للخطر، بالإضافة إلى كونها ثاني أكبر سلحفاة للمياه العذبة في منطقة الأمازون، والتي يمكن أن يصل طول صدفتها إلى 51 سم. تم نقل الحيوانات إلى مركز تربية سيرفور.