اليوم السابع
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الأحد، 24 ديسمبر 2023 06:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بابا الفاتيكان يؤكد دعمه لضحايا الحروب والجوع والفقر

الأحد، 24 ديسمبر 2023 06:04 م
بابا الفاتيكان يؤكد دعمه لضحايا الحروب والجوع والفقر بابا الفاتيكان البابا فرنسيس
أ ش أ

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أكد بابا الفاتيكان البابا فرنسيس،اليوم الأحد، دعمه الكامل لضحايا الحروب والجوع والفقر.

ودعا البابا فرنسيس فى كلمته بمناسبه احتفالات الكريسماس - وفقا لما أوردته وكالة الايطالية "أنسامد"، لعدم الخلط بين الاحتفال والنزعة الاستهلاكية، مناشدا بمشاركة الاحتفالات مع من يفتقرون للضروريات .


وأضاف بابا الفاتيكان "أننا نفكر أيضًا فى كل من يعانى من الفقر والجوع والعبودية".


وفى سياق آخر، أكدت رئيسة وزراء ايطاليا جيورجيا ميلوني، أن حكومتها تعمل جاهدة لتحسين حياة الشعب الإيطالى .


وقالت ميلونى فى رسالة عبر الفيديو بمناسبة احتفالات الكريسماس، إن"الحكومة تبذل قصارى جهدها لمساعدة البلاد خلال الفترة الراهنة الصعبة التى نجد أنفسنا فيها ".


وأعربت رئيسة وزراء ايطاليا عن املها أن تكون الاحتفالات خلال العام الجديد مليئة بالحماس والسلمية .







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