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انتهاء عملية التصويت في أول انتخابات محلية بتونس

الأحد، 24 ديسمبر 2023 09:13 م
انتهاء عملية التصويت في أول انتخابات محلية بتونس تونس
أحمد علوى

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انتهت مساء اليوم الأحد، عملية التصويت في أول انتخابات محلية بتونس، والتي كانت قد بدأت في الساعة الثامنة من صباح اليوم، وانتهت في تمام الساعة السادسة بتوقيت تونس.
 
وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين لاختيار ممثليهم في المجالس المحلية الممهدّة لإرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وفق ما جاء في الفصل 56 من دستور 25 يوليو 2022، والذي نصّ على نظام تشريعي بغرفتين ضمن بابه الثالث الخاص بالوظيفة التشريعية.
 
وتُجرى هذه الانتخابات في 8190 مركز اقتراع موزعين على 2155 دائرة انتخابية، وستفرز 279 مجلسا ستكون النواة الأساسية لتشكيل المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وصولا إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان).
 
وصرح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر بأن نسبة المشاركة في الاقتراع خلال الدور الأوّل من هذه الانتخابات، حتى الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الأحد، بلغ 7.68 بالمائة .






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