اليوم السابع
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المطران سامى فوزى يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك

الأحد، 24 ديسمبر 2023 06:00 ص
المطران سامى فوزى يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك المطران سامى فوزى
كتب ـ محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة الأسقفية بمصر؛ بعيد الميلاد المجيد غدا الاثنين الموافق 25 ديسمبر المقبل، ويترأس المطران سامى فوزى صلاة القداس عيد الميلاد المجيدبكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك مساء اليوم الأحد الموافق 24 ديسمبر.

ووفرت خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة وخصصت ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، وذكرت الكنيسة الأسقفية، أن تلكالخدمة يقدمها رامز بخيت خادم الصم بكنيسة مصر القديمة الأسقفية التي تعتبر أول الكنائس في مصر المعنية بخدمة الصم  وضعاف السمع.

وتدق أجراس الكنيسة الأسقفية داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية فى الزمالك لتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد إذ تتبع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانيةالتقويم الغربى وتحتفل بميلاد المسيح ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر.

 

 







الكنيسه الكاثوليكيه

الانبا ابراهيم اسحاق

الكنيسه الاسقفيه

المطران سامى فوزى

عيد الميلاد المجيد




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