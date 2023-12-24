القومى لذوى الإعاقة: الرئيس السيسى يدعم ذوى الاحتياجات الخاصة بقوة

كتب محمود راغب

وجهت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ، التحية للأشخاص ذوى الإعاقة والأسر التى تعد المحرك الرئيسى للاشخاص ذوى الإعاقة، قائلة: "تحية لكل أسرة تدعم الأشخاص ذوى الإعاقة وتؤمن بها وبقدراتها".

وأكدت المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، أهمية نشر روح الاستقلالية والاعتماد على النفس للأشخاص ذوى الإعاقة، لافته إلى أن مصر من الدول الرائدة فى حقوق الإنسان، مشيرة إلى أهمية دور المجتمع المدنى ومؤسساته فى دعم الأشخاص ذوى الاعاقة بالتنسيق والتعاون مع المجلس، موضحة أن أهمية توفير الحماية الاجتماعية والتى أصبح لها محور تنموى ومحور تدريبى ومن هنا يسعى المجلس إلى تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة وتدريبهم لسوق العمل

وجهت التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعمه للأشخاص ذوى الإعاقة، قائلة: بدونه لم نكن لنصل ولو لجزء صغير من المكتسبات التى حصل عليها الأشخاص ذوى الإعاقة والدول تحسدنا على وجود إرادة سياسية حكيمة داعمة للأشخاص ذوى الإعاقة.

وتابعت: لازال أمامنا الكثير من الجهود التى تبذل من أجل دعم والنهوض بكافة أوضاع الأشخاص ذوى الإعاقة، موجهه رسالة للأشخاص ذوى الإعاقة قائلة : أنتم أصحاب العزيمة والمنتجون والقوى المحركة لهذا الوطن .. احنا معاكم لتحقيق جميع أحلامكم .

ويأتى بروتوكول التعاون وإطلاق المبادرة بهدف دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة إقتصاديا، ومنحهم فرصة للمساهمة فى الاقتصاد القومى ورفع الانتاجية لديهم و تحقيق دخلاً مناسبا لهم يساعدهم فى إدارة الاستثمارات والمدخرات الخاصة بهم بهدف رفع مستوى معيشتهم وضمان حياة كريمة لهم وأسرهم عبر زيادة معدلات التمكين الاقتصادى والشمول المالى.

ويشهد إطلاق المبادرة تكريم عدد من النماذج الملهمة من شباب ذوى الإعاقة ومناقشة أهم التحديات التى تواجههم فى ممارسة الحق فى العمل ، من بين هذه النماذج، الدكتور عبد الحميد كابس خبير الاعاقة ، وهشام سليمان، وإسراء إسماعيل مصورة فوتوغرافية كفيفة ، و اسراء البابلى طبيبة أسنان من ذوى الإعاقة السمعية ، وغيرهم من النماذج الملهمة