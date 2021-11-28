أعراض الانسداد المعوى وتأثيره عليك.. اعرف الأسباب الشائعة

نهير عبد النبى

الانسداد المعوي هو انسداد يمنع الطعام أو السوائل من المرور عبر الأمعاء الدقيقة أو الأمعاء الغليظة (القولون)، وقد تشمل أسباب الانسداد المعوي عصابات ليفية من الأنسجة في البطن تتشكل بعد الجراحة.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإنه بدون علاج يمكن أن تموت الأجزاء المسدودة من الأمعاء، ما يؤدي إلى مشاكل خطيرة، ومع ذلك، ومع الرعاية الطبية العاجلة، غالبًا ما يمكن علاج انسداد الأمعاء بنجاح.

تتضمن علامات الانسداد المعوي وأعراضه ما يلي:

-آلام مغص في البطن تأتي وتذهب.

-فقدان الشهية.

-إمساك.

-التقيؤ.

-عدم القدرة على التبرز أو إخراج الغازات.

-تورم في البطن.

بسبب المضاعفات الخطيرة التي يمكن أن تتطور من انسداد الأمعاء، ابحث عن رعاية طبية فورية إذا كنت تعاني من ألم شديد في البطن أو أعراض أخرى لانسداد الأمعاء.

الأسباب الأكثر شيوعًا لانسداد الأمعاء عند البالغين هي:

-التصاقات الأمعاء، عصابات من الأنسجة الليفية في تجويف البطن يمكن أن تتشكل بعد جراحة البطن أو الحوض.

-الفتق، أجزاء من الأمعاء تبرز في جزء آخر من الجسم.

-سرطان القولون.

تشمل الأسباب المحتملة الأخرى لانسداد الأمعاء ما يلي:

-أمراض الأمعاء الالتهابية، مثل داء كرون.

-التهاب الرتج.

-التواء القولون.