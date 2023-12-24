هطول أمطار غزيرة على الإسكندرية لليوم الثالث لنوة الفيضة الصغرى.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت محافظة الإسكندرية منذ ساعات الفجر اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة لمدة ساعات علي أنحاء المحافظة، مع انخفاض في درجات الحرارة ، ونشاط لحركة الرياح، وارتفاع امواج البحر تزامنا مع نوة الفيضة الصغري، وتكون درجة الحرارة العظمي 22 درجة والصغري 13 درجة.

ومن جانبة وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار رفع حالة الطوارئ بالشركة للتعامل مع هطول الأمطار وتكثيف الجهود لمواجهة تداعيات نوة الفيضة الصغري طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض محافظة الإسكندرية لهطول امطار غزيرة من ساعات فجر اليوم ،وتم اتخاذ الإجراءات الآتية:

- رفع درجة الاستعدادات وتم نشر سيارات رفع المياه والبدالات

- استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات

- مواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع علي مدار الساعة

- متابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة .

- إيقاف الإجازات وبدل الراحات لجميع العاملين.

وشدد نافع، على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، ونوه إلى تواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدل على جنوب سيناء، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم، شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأيضا متوقع اليوم أمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (40% تقريبا)، ونشاط رياح احياناً على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وحالة البحرين، البحر المتوسط خفيف معتدل وارتفاع الموج (1.75:1 متر)، والبحر الأحمر خفيف معتدل وارتفاع الموج (1.75:1 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13.