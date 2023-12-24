اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 5 مواطنين إثر حادث اصطدام سيارة ملاكى بالرصيف فى الفيوم

الأحد، 24 ديسمبر 2023 11:41 ص
إصابة 5 مواطنين إثر حادث اصطدام سيارة ملاكى بالرصيف فى الفيوم حادث تصادم - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 5 مواطنين، فى حادث اصطدام سيارة ملاكى بالرصيف بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى، فى نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخذوا النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث اصطدام سيارة بالرصيف، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى، بجوار نقطة إسعاف هوارة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق. 

 







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