إزالة 35 حالة تعد بـ3 مراكز في كفر الشيخ على مساحة 16 قيراطًا و540 مترًا

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت عدد من مراكز محافظة كفر الشيخ، حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتمكنت الحملات من إزالة 35 حالة تعد، ومازالت الحملات مستمرة.

فتمكنت حملات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، لمواجهة ظاهرة التعدي على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف داخل الأراضي الزراعية، من تنفيذ 20 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية على مساحة 16 قيراطاً و12 سهما بقرى «محلة أبو علي، وشباس الملح، والعجوزين، وسنهور المدينة، وكفر مجر، ومحلة دياي، وشباس الشهداء، وابو مندور»، وذلك خلال حملاتها التي تشنها لإزالة التعديات على البناء المخالف داخل الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يومياً، مع استمرار الحملات اليومية لإزالة كافة التعديات.

كما تمكنت حملات مجالس مراكز ومدن الحامول وقلين من إزالة 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 5400 متر، ووجه محافظ كفر الشيخ، باليقظة التامة، والاستمرار في تفعيل محاضر التبوير للحالات التي تم تنفيذ الإزالة فيها لتعود إلي طبيعتها الزراعية، لافتاً أنّ أي تواطؤ سيتم التعامل معه ومواجهته بكل حزم وقوة، مع الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل اللحظي مع أي بلاغات عن التعديات.



إزال مباني مخالفة بدسوق



إزال تعديات على أراضي زراعية بدوق



إزالة تعدي على الأراضي الزراعي بالحامول