محافظ كفر الشيخ: 19 قافلة طبية مجانية لـ2073 شخصا بقرى 6 مراكز ومدن.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مستشفى جامعة كفر الشيخ، 19 قافلة طبية، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ برئاسة، عادل درغام، مدير جمعية الأورمان، تضم جميع التخصصات بمستشفى كفر الشيخ الجامعى، لإجراء الفحوصات وصرف العلاج بالمجان لـ 2073 شخص من أبناء محافظة كفر وتم الكشف على 313 مريضتاً في القافلة التاسعة عشر ليصبح الاجمالي 2073 حاله.

قال عادل درغام، مدير جمعية الأورمان، القرى المستهدفة، قرية الصافية، وعزبة ابو حسين، والشهاوى مركز دسوق وقرية النجار، وقرى أبو عليوة وأبو عطية وأبو عاشور والشرقاوى والشريف مركز سيدى سالم، وقرى الشهابية، وعميرة، والحمد، وأبو سليمان بمركز بلطيم، وقرى اسحاقة، وعزبة لين والسرور، والشرقى، وبطيطة، والسعدى، والكوم بمركز كفر الشيخ، وقرى الابعادية، والسحايت، والحامول بمركز الحامول، وقرى برنبال، والخليج، ومطوبس، ومعدية المهدى،بمركز مطوبس.

قال محافظ كفرالشيخ، إن جمعية الأورمان قامت بتنظيم قافلة طبية، بمستشفى كفر الشيخ الجامعى، لإجراء الكشف والتحاليل الطبية، والأشعة، وصرف العلاج بالمجان لـ 2073 شخص من مراكز سيدى سالم مركز مطوبس ومركز الحامول، وكفر الشيخ، وبلطيم، ودسوق، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، مشيداً بجهود جامعة كفرالشيخ، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقى، وما يقدمه من دعم في مختلف التخصصات بمستشفى كفر الشيخ الجامعى، فضلاً عن جهود جمعية الأورمان، في دعم الأسر الأولى بالرعاية، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.



اجراء الكشف الطبي على سيدة



اجراء الكشف الطبي على سييدة بالقافلة الطبية المجانية



تعدد القوافل الطبية للتحالف الوطني بكفر الشيخ