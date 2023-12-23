38 يوم حبس لفتاتين وقعتا ضحية عصابة دولية لتهريب المخدرات في مطار برازيلى

كتب ـ خالد إبراهيم

قضت صديقتان 38 يومًا فى أحد السجون الألمانية بعد أن قام موظفون فى مطار برازيلى بوضع بطاقات أمتعتهم على حقائب مليئة بالمخدرات، حيث تم القبض على كاتينا بايا وجين باوليني، وكلاهما فى الأربعينيات من العمر، فى فرانكفورت للاشتباه فى تهريب المخدرات على المستوى الدولى بعد أن اكتشف الضباط 43 كجم من الكوكايين فى حقائب تحمل أسمائهما.



الصديقتان

وأفادت صحيفة "ذا صن" أن تحقيقًا فى البرازيل وجد أن الثنائى الأبرياء وقعا ضحية عصابة دولية لتبادل الأمتعة فى مطار ساو باولو الدولى، ويبدو أن لقطات كاميرات المراقبة المروعة تظهر اللحظة التى قام فيها موظفو المطار بإخراج حقائب الصديقتين قبل إزالة الملصقات وإرفاقها بأمتعة المخدرات، فعندما وصلتا السيدتان إلى ألمانيا، تم القبض عليهما ظلماً وسجنهما لمدة 38 يومًا للاشتباه فى تهريبهما للمخدرات.



اثناء استبدال الملصقات

كان الصديقتان قد خططا لرحلة مدتها 3 أسابيع إلى أوروبا، حيث سافرا من مكان إقامتهما فى جويانيا بالبرازيل إلى برلين، مع رحلات جوية متصلة فى ساو باولو وفرانكفورت.

وقالت السيدة باوليني، وهى طبيبة بيطرية، لصحيفة The Sun: "كانت هذه التجربة برمتها بمثابة صدمة هائلة لنا ولعائلاتنا تم نقلى إلى غرفة بلا نوافذ، وبمجرد دخولى طلب منى أن أضع يدى على الحائط وقام بتقييد يدى قائلاً إننى رهن الاعتقال.. بدأت أسأل عن سبب اعتقاله لى، لكننى لم أستطع أن أفهم كلمة كوكايين لأنه كان يتحدث الألمانية.. استغرق الأمر منا 4 ساعات على الأقل لفهم ما حدث أخيرًا، حيث اضطرت الشرطة إلى استدعاء مترجم.. فعلمنا بوجود 43 كجم من الكوكايين فى الأكياس".



من كاميرات المراقبة

وأمضت المرأتان يومًا فى السجن قبل نقلهما إلى جلسة استماع، وبعد ذلك تم نقلهما إلى سجن للنساء لمدة 38 يومًا خارج فرانكفورت، وقالت السيدة بايا: "فى الليل، كنت أسمع كل هؤلاء النساء يبكين، ولا أعرف ما إذا كانت "جين" واحدة منهن لأننا كنا فى زنزانات منفصلة.. ولم نعد نستطيع إحصاء عدد المرات التى خضعنا فيها لعمليات التفتيش والتعرى، لقد كان الأمر مهينًا للغاية".