29 مرشحا فى الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

وكالات

قالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا، اليوم السبت في اجتماع للجنة، إن عدد المتنافسين على الترشح الرئاسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة فى روسيا وصل إلى 29 مرشحا، بحسب وكالة "تاس" الروسية.

وأشارت إلى أن "العديد من زملائنا يحضرون حاليا مؤتمرات المتنافسين الذين وصل عددهم إلى 29".

وبموجب القانون الروسي بشأن الانتخابات الرئاسية، يتعين على المرشحين الذين يرشحون أنفسهم الحصول على دعم مجموعة من الناخبين، وإبلاغ لجنة الانتخابات المركزية وتقديم الأوراق إلى اللجنة بحلول 27 ديسمبر.

وللأحزاب السياسية الحق في تسمية مرشحيها ويجب على مرشحي الحزب تقديم الأوراق بحلول الأول من يناير.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من 15 إلى 17 مارس 2024.