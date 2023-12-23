هل يشترط عدد أبناء ضمن شروط مسابقة الأم المثالية 2024.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التضامن الاجتماعى فى تلقى طلبات الاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2024، ويستمر تلقى طلبات التقديم حتى يوم 18 يناير 2024 بمديريات التضامن الاجتماعى على مستوى محافظات الجمهورية.

تتضمن شروط الاختيار الخاصة للفئات ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، وأن يكون لها قصة عطاء، فضلا عن الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، ويُستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية من شمال سيناء وجنوب سيناء والوادى الجديد ومرسى مطروح والبحر الأحمر وأسوان، وبحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى أو فى الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز بأحد المهن ويُستثنى الابن ذو الإعاقة ذهنيا وغير قابل للتعلم.