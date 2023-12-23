تعرف على شروط التقديم لمسابقة الأم المثالية فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه بمناسبة اقتراب موعد الاحتفال الرسمي السنوي للدولة المصرية "بعيد الأم مارس 2024 ميلادية"، تقرر فتح باب التقدم لتلقي طلبات مسابقة الأمهات المثاليات بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بالمنصورة بشارع عبد السلام عارف، ويتقدم للمسابقة الفئات التالية، أم طبيعية، أم كافلة، أم من ذوي الاعاقة "سمعية- بصرية- حركية- أم من ذوي الاعاقة حصل أحد ابنائها على بطولة دولية أو شهادة دكتوراه أو ماجستير- أم نموذج مشرف للأم الحاصلة على مشروع تمكين اقتصادي داخل قرى حياة كريمة".

ويتم فحص المتقدمين من خلال لجنه الاختيار وفقا للشروط الواجب توافرها في المرشحين واستيفاء المستندات المطلوبة.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن الأوراق المطلوبة، إقرار قانوني من المرشحة بأنها لاتمت بصلة لأي من أعضاء اللجان العامة أو المحلية، بحث اجتماعي قصصي يظهر ظروف الحالة تفصيلا، قيد عائلي للأسرة للتأكد من صحة عدد الأبناء، جميع المستندات الدالة على صحة البيانات "صورة من بطاقة الرقم القومي- صورة من مؤهلات الأم والأبناء، عدد 2 صورة شخصية حديثة للمرشحة.

الشروط الواجب توافرها:-

- أن لا يكون للمرشحة صلة قرابة لأي من أعضاء اللجان العامة والمحلية للأم المثالية.

- السن لا يقل عن" 50 سنة" للأمهات

- الالمام بالقراءة والكتابة.

- ألا يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة أبناء فقط.

فضلا عن شروط تعزز القيم الايجابية والتمسك بتعاليم الدين ونشر الرحمة والمودة، والتزام الأسرة بمنظومة القيم والهوية الوطنية والتي تتضمنها القرارات الوزارية في هذا الشأن.

وللتواصل مع مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية ت 0502260101- فاكس 050 2266104.