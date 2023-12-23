هجوم بمسيرة استهدف سفينة جنوب غربي الهند

كتب ـ عبد الوهاب الجندى

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن هناك تقريرا عن حادث على بعد نحو 200 ميل جنوب غرب فيرافال بالهند.

وأوضحت الهيئة البريطانية، في بيان اليوم السبت، أن هجوما بمسيرة استهدف سفينة على بعد حوالي 200 ميل بحري جنوب غربي الهند.