ماليزيا: منع السفن الإسرائيلية من الرسو لدينا لا يؤثر في علاقتنا مع الدول

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قال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن، إن قرار حكومة بلاده بحظر السفن الإسرائيلية والسفن التي ترفع العلم الإسرائيلي بالدخول إلى موانئ البلاد، لا يؤثر في علاقاتها مع الدول الأخرى.

وأكد وزير الخارجية الماليزي - في تصريحات للصحفيين اليوم /الجمعة/- على أن القرار ترجمة واضحة لموقف بلاده الثابت بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشددا على أنه سيضمن استمرار ماليزيا في لعب دورها بثبات في النضال من أجل القضية الفلسطينية على المستوى الدولي.

وكانت ماليزيا قد أعلنت - في بيان رسمي، يوم /الأربعاء الماضي/- عن منع السفن الإسرائيلية والسفن التي ترفع العلم الإسرائيلي من الرسو في الموانئ الماليزية بأثر فوري وتفرض على أي سفينة متجهة إلى "إسرائيل" منع تحميل البضائع فيها.

كما فرضت الحكومة الماليزية كذلك قيودًا دائمة على شركة الشحن الإسرائيلية /زيم/ من الرسو في أي ميناء في البلاد.