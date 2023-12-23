نقيب الغزل والنسيج: انتخاب الرئيس السيسى تأكيد على تطلع الشعب لمستقبل زاهر

كتبت آية دعبس

تنظم النقابة العامه للعامليين بالغزل والنسيج برئاسة عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، مؤتمراً استثنائياً اليوم السبت، بالإسكندرية لتعبر فيه عن خالص الشكر والتقدير لكل العامليين بالقطاع لدورهم الوطني البارز ومشاركتهم في الإنتخابات الرئاسية باعتبارها استحقاقاً ديمقراطياً مهما وحقاً دستورياً، ويتضمن المؤتمر ورشة عمل حول دور اللجان النقابية في المفاوضات الجماعية للحفاظ علي حقوق ومكتسبات العامليين بالقطاع، وحلقة نقاشيه يجيب فيها رئيس النقابة العامه عن كل مايجول بخواطرهم ويطمئنهم علي مستقبل صناعتهم ومدي أهميتها، وليبعثوا ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة تجديد ثقة الشعب المصري في قيادته لفترة رئاسية قادمة.

وقال عبد الفتاح إبراهيم، إن العامليين بالقطاع في مصر قدموا كل الدعم للدولة المصرية في مواجهة الكثير من التحديات التي تواجهها مصر على كافة الأصعدة، مؤكدا أن عمال الغزل والنسيج دائماً وابداً منحازين وداعمين للوطن.

وأضاف أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من العمل والكفاح من أجل إستكمال بناء مصر الحديثة والقوية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إبراهيم في بيان له اليوم، إلى أن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، ما هو إلا تأكيد على تطلع الشعب لمستقبل زاهر، تحت قيادة حكيمة قد اختبرها ويثق في قدرتها على إدارة شئون هذا الوطن العظيم والإبحار بسفينته إلى بر الأمان والرخاء والتقدم بإذن الله"، موجها التهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على نجاح التجربة الديمقراطية المصرية البازغة، والتي عكستها نسبة المشاركة التاريخية وغير المسبوقة في الانتخابات، مؤكداً على ما عكسته نتيجة الانتخابات من ثقة الشعب المصري فيه، رئيساً وقائداً للوطن خلال الأعوام القادمة.

وتابع: أننا اليوم نحصد ثمار الأمل، ونبني وطنا قويا لأبنائنا، وللأجيال المقبلة، فالرئيس يحمل على عاتقه دوما الاهتمام ببناء الإنسان المصري، ولذلك حرصت جموع المصريين بالخارج والداخل على التصويت والمشاركة في العُرس الديمقراطي، كما أعرب إبراهيم عن فخره بما صنعه عمال الغزل والنسيج من مشهد حضاري بمشاركتهم الكبيرة في اختيار رئيس جمهورية مصر العربية، والمساهمة في استكمال مسيرة التنمية والبناء.