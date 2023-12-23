من الحب ما قتل.. معجب مهووس بمغنية ماليزية دعاها للعشاء وأنهى حياتها "صور"

كتبت : شيماء عبد المنعم

يصل هوس المعجبين بنجومهم فى الفن والرياضة إلى حد حب الجنون والامتلاك، الذى يجعلهم يطاردون نجمهم الخاص بشكل هستيرى قد يصل إلى حد إيذائه، وهذا ما جرى مع المغنية الماليزية، زو جيا لينج، التي قُـتلت طعـنًا بعمر الـ 26 عامًا قبل زواجها بحبيبها لو يانج مع بداية 2024.



المغنية ولقطات اثناء طعنها

فحسب ما نشره موقع timesofindia قام أحد معجبي زو، البالغ من العمر 44 عامًا، بتتبعها لمدة عامين، إذ دعاها إلى تناول العشاء معه أكثر من مرة، ورغم رفضها المستمر، إلا أنها وافقت في النهاية على طلبه وحققت أمنيته بمقابلتها.



لحظة العثور علي جثتها

وبعد مغادرتهما المطعم، وقعت مشادة كلامية بينهما ما دفع الرجل إلى طعـنها 8 مرات قبل أن ينقل جثتها بالسيارة إلى مقر إقامته، وبعد محاولته إيقاظها والتي لم تأت بجدوى، قام المعتدي بإيذاء نفسه باستخدام نفس سـلاح الجـريمة، وحينما وصل رجال الشرطة إلى السيارة بعد تلقيهم مكالمة طوارئ من إحدى سيدات الحي، عثروا على "زو" جـثة هامدة على مقعد السيارة.

ورغم محاولة الجاني الانتـحار إلَّا أنه فشل ونقل إلى المستشفى، حيث اُحْتُجِز، وواصل الادعاء أن "زو" حبيبته أثناء اعتـقـاله.