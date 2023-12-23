مصرع ربة منزل عقب سقوطها من قطار بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقيت ربة منزل مصرعها، لسقوطها من قطار أثناء وقوفها على أحد أبواب العربات بمحطة سيدي غازي، وتعرضت لإصابات بالغة وتوفيت على إثرها متأثرة بإصابتها داخل مستشفى سيدى غازي المركزي.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور السكك الحديدية بكفر الشيخ، يفيد بورود إشارة من الخدمة الأمنية بقطار رقم 507 والمتجه من كفر الشيخ إلى مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، والتي تفيد بأنه في أثناء سير القطار وخروجه من محطة قطار سيدي غازي، كانت تقف ربة المنزل على باب أحد عربات القطار وفي أثناء سير القطار شعرت السيدة بدوار مفاجئ واختل توازنها وسقطت من القطار، ليجري نقلها إلى مستشفى سيدي غازي المركزي.

وبانتقال رجال الشرطة إلى المستشفى وسؤال زوجها، باسم لطفي إبراهيم عبد الهادي، ووالدها سامي أحمد غازي، قررا بأن المتوفاة،" دينا عمرها" 20 عاما ربة منزل، متزوجة منذ عام تقريبًا، كانت متجه إلى مسقط رأسها بقرية إبشان التابعة لمركز بيلا، وفي أثناء وقوفها على أبواب أحد عربات القطار، اختل توازنها نتيجة حدوث دوخة مفاجئة لها، ليجري نقلها إلى مستشفى سيدي غازي المركزي، وتتوفى داخلها متأثرة بإصابتها، تحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة، قررت التصريح بدفنها، عقب تقرير الطبيب الشرعي.