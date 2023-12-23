مش بس للتجميل.. استخدامات علاجية لماء الورد لصحة الجلد

كتبت مروة محمود الياس

ماء الورد أشهر السوائل التقليدية التى منذ زمن تستخدم في الأغراض التجميلية، لتعزيز صحة الجلد والبشرة، رائحتها المميزة وقوامها الخفيف وملمسها الناعم على البشرة يجعلها أحد أهم الخيارات التي تلجأ إليها الكثير من السيدات للعناية بالبشرة.

تعتقد الكثير من السيدات خطأ أن مياه الورد تقف فوائدها عند الغرض التجميلى، ولكن الأغراض الطبية والصحية العلاجية يمكن أن تكون جزءا من فوائد وتأثيرات مياه الورد على الجلد، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع byrdie.

اوضح التقرير أن هناك الكثير من الاستخدامات لمياه الورد لا يمكن إغفالها، وهي استخدامات علاجية عميقة تساعد على تعزيز صحة الجلد والتخلص من مشكلاته المرضية، ومنها:



التقليل من حدة الالتهابات بالجلد

محاولة التخلص من خطوط الزمن، والفراغات في البشرة والخطوط التعبيرية تدريجيا وإعطاء ملمس مشدود للبشرة



التخلص من الكثير من أنواع البثور والحبوب

بها خصائص مضادة للبكتيريا والجراثيم ونقل العدوى لذا تقي الجلد من العدوى

لها تأثير جيد مع بعض المشكلات الصحية، والتي منها تقليل فرص الاصابة بآلام الرأس إذا ما استنشقنا بخار ماء الورد.

التحكم في حجم المسام وتقليلها نتيجة احتوائها على مضادات تأكسد طبيعية.

استنشاق بخار ماء الورد يعزز من فرص الاسترخاء ويقلل العصبية لدى بعض الحالات.

البقع والكلف والندبات كلها علاجها يكون في ماء الورد.