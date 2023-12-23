مسيرة حاشدة بشارع أكسفورد أشهر شوارع التسوق بلندن دعما لفلسطين.. فيديو

كتب محمد جمال

نظم متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين، مسيرة بأكسفورد أكسفورد ستريت بالعاصمة البريطانية (لندن) اليوم /السبت/، داعين المتسوقين على مقاطعة العلامات التجارية المرتبطة بإسرائيل.

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية - عبر موقعها الإلكترونى - أن المسيرة نظمتها مجموعة عمل نسوية بريطانية "سيسترز أنكت"، تجمعت أولا فى ميدان سوهو، وهم يهتفون "فلسطين حرة"، قبل أن يسيروا لاكسفورد ستريت.

وأضافت أن المتظاهرين أوقفوا حركة المرور بأكسفورد ستريت، الذى يعد أشهر شارع للتسوق على الصعيد الأوربى دون منازع وهم يرددون "لا تمولوا الإبادة الجماعية فى فلسطين، قاطعوا إسرائيل".

"Stop bombing Gaza!"

1000+ now marching down Oxford Street in the heart of London's West End 🇵🇸 pic.twitter.com/QmmPgiF2uf — Brighton PSC (@BrightonPSC) December 23, 2023



وبحسب "الجارديان"، فإن المتظاهرين قاموا بتوزيع منشورات، كتب فيها "لا عيد ميلاد كالمعتاد فى الإبادة الجماعية، المملكة المتحدة متواطئة".



كما أغلقت قوات الأمن البريطانية، مدخل متجر الأزياء "زارا" بأكسفورد ستريت، فيما تابع العشرات من الضباط المسيرة، وذلك عقب تعرضها لانتقادات لاستخدامها صورًا قيل إنها مستوحاة من الحرب بين إسرائيل وغزة، الا أنها سحبت الصور المتبقية بعد أيام من ردود الفعل العنيفة على وسائل التواصل الاجتماعى والشكاوى المقدمة إلى هيئة مراقبة الإعلانات فى المملكة المتحدة.