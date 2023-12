مسيرة حاشدة بشارع أكسفورد أشهر شوارع التسوق بلندن دعما لفلسطين.. فيديو

نظم متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين، مسيرة بأكسفورد أكسفورد ستريت بالعاصمة البريطانية (لندن) اليوم /السبت/، داعين المتسوقين على مقاطعة العلامات التجارية المرتبطة بإسرائيل.

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية - عبر موقعها الإلكترونى - أن المسيرة نظمتها مجموعة عمل نسوية بريطانية "سيسترز أنكت"، تجمعت أولا فى ميدان سوهو، وهم يهتفون "فلسطين حرة"، قبل أن يسيروا لاكسفورد ستريت.

وأضافت أن المتظاهرين أوقفوا حركة المرور بأكسفورد ستريت، الذى يعد أشهر شارع للتسوق على الصعيد الأوربى دون منازع وهم يرددون "لا تمولوا الإبادة الجماعية فى فلسطين، قاطعوا إسرائيل".

"Stop bombing Gaza!"

1000+ now marching down Oxford Street in the heart of London's West End 🇵🇸 pic.twitter.com/QmmPgiF2uf