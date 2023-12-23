مدفعية الاحتلال تعاود قصف جنوب شرقى دير البلح وسط قطاع غزة

كتب محمد عبد العظيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، بأن مدفعية الاحتلال تعاود قصف جنوب شرقي دير البلح وسط قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 20 ألف شهيد وأكثر من 53 ألف جريح منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وحسب الإحصاءات الفلسطينية، لا يزال هناك 6700 مفقود تحت الأنقاض، فضلًا عن تدمير 70% من الوحدات السكنية في غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على غزة، لليوم الـ78، وتكافح السلطات الصحية في القطاع لإحصاء عدد الشهداء، في حين يلاحق الموت جوعًا المدنيين الناجين من القصف.