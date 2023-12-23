ماراثون الخير.. المئات يتجولون فى شوارع لندن بزى بابا نويل لجمع تبرعات

كتب إيهاب محمد

نزل المئات من المتزلجين وراكبي الدراجات إلى شوارع لندن وهم يرتدون ملابس سانتا كلوز لتقديم بعض الهتافات المرتبطة بعيد الميلاد أثناء جمع الأموال لأسباب خيرية، وأعرب المشاركون عن حماسهم لهذا الحدث، وعلقوا بأنه يساعد على توفير شعور "بالمجتمع"؛ ويجعل الأمر يبدو كما لو أن عيد الميلاد قد بدأ بشكل جيد وحقيقي، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

بدوره، قال هارفي، رئيس مجموعة من مستخدمي الكراسي المتحركة والمتزلجين الذين يتزلجون معًا: "إنها واحدة من أكبر الفاعليات في لندن، وأنا أتطلع إليها كل عام لأنها حقًا تجمع المجتمع معًا، ومن الرائع أن أكون قادرًا على أن أكون جزءًا منه، على الرغم من أنني مستخدم للكراسي المتحركة".

وأضاف الشاب البالغ من العمر 28 عامًا، والذي سافر إلى هذا الحدث من شرق لندن: "إنها متعة كبيرة، ومن المدهش أيضًا أن نرى الناس في لندن يشاهدوننا نتزلج حول العالم".



الجولة فى الشوارع



جولة راكبى الدراجات

وشملت بعض الملابس البارزة غير سانتا كلوز، ملابس ارتدتها امرأة بدت وكأنها تحول نفسها إلى شجرة عيد ميلاد مضاءة، وتم تنظيم التزلج بواسطة LondonSkate و London Friday Night Skate، حيث تم تخصيص الأموال التي تم جمعها من مبيعات التذاكر نحو "الحفاظ على زلاجات شوارع لندن المجانية على الطريق".



احد راكبى الدراجات