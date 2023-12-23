طقس دمياط الآن.. أمطار شديدة وسرعة فى الرياح وانخفاض في درجات الحرارة.. صور

دمياط - هيثم مراد

تشهد محافظة دمياط موجة من الطقس السئ استمرت ليوم الثالث على التوالي، ويسود طقس شتوي على كافة أنحاء المحافظة يصحبه سرعة في الرياح وتساقط أمطارا متواصلة منذ الصباح، وكذلك ارتفاعا في أمواج البحر المتوسط، مما أدي إلي توقفرحلات الصيد صباحا.

وأعلنت هيئة ميناء دمياط استمرار العمل داخلها بصورة طبيعية، وقد شهدت الميناء اليوم تداولا لسفن البضائع والحاويات، فضلا عن استقبالها ناقلات القمح العملاقة، كما شهد بوغاز مدينة عزبة البرج استمرار العمل داخله يشكل حذر، نتيجة ارتفاع أمواج المتوسط وكذلك شدة الرياح التي تسبب في تعلق جزئي لرحلات الصيد استمر عدة ساعات عقب عودتها للعمل مجددا.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قد أعلنت تطبيق حالة الطوارئ القصوى استعدادا لاستقبال نوة الفيضة، جاء أبرز استعدادات المحافظة اعداد غرفة عمليات مركزية لمتابعة الموقف أولا بأول، فضلا عن نشر معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع تراكمات مياة الأمطار، كما استمر العمل داخل مدينة رأس البر لإنشاء السواتر الترابية لحماية المنشآت المطلة على شواطئ المدينة.

وتابعت محافظ دمياط استعدادات الوحدات المحلية لاستقبال نوات الأمطار، فضلا عن متابعة نتائج حملات صيانة أعمدة الإنارة، وكذلك تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار، فضلا عن تكثيف حملات صيانة اللافتات الإعلانية المتواجدة بشوارع المحافظة.

كما كثفت إدارة مرور دمياط حملاتها بالطرق السريعة لمتابعة التزام قائدي المركبات بالسرعات المقررة وذلك نظرا لوجود شبوة مائية كثيفة بتلك الطرق، كما قامت إدارة مرور دمياط بفتح محاور مرورية جديدة بالمناطق التى تشهد أعمال تطوير لمنع التكدس المروري بتل المناطق.