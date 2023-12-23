الأمطار تضرب مدن محافظة دمياط تزامنا مع نوة الفيضة الصغرى.. صور

تعرضت مدن محافظة دمياط ، حالة من الطقس السيء علي مدار الساعة وضربت الأمطار معظم المدن خاصة المدن الساحلية، حيث تساقطت أمطار غزيرة الي متوسطة علي معظم المدن.

وظهرت الشمس غائمة أغلب الوقت مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، مع زيادة شدة الرياح مصحوبة بموجة من البرودة تتزايد معدلات البرودة في الساعات الأخيرة من الليل وتصل إلي درجة الصقيع.

وانتظمت حركة الشحن والتفريغ بميناء دمياط رغم التقلبات الجوية، وتأثرت حركة الصيد ببوغاز عزبة البرج وبحيرة المنزلة وتوقفت معظم السفن عن العمل تواكبا مع أجواء نوة الفيضة الصغري

من ناحية أخرى وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رؤوساء الوحدات المحلية بالاستعداد لموجة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار والتأكيد على جاهزية معدات شفط المياه ورفع آثار الأمطار من الشوارع بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.