اليوم السابع
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السبت، 23 ديسمبر 2023 01:10 م
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ضبط المتهم بالاستيلاء على سبيكة ذهبية

السبت، 23 ديسمبر 2023 01:03 م
ضبط المتهم بالاستيلاء على سبيكة ذهبية سبائك ذهبية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتحصل على كمية من المصوغات الذهبية من مالك محل مصوغات ذهبية على سبيل الشراكة، وقيامه بالاستيلاء عليها، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وعلل ذلك لتعثره فـى التجارة.
 
وتمكنت الجهود من ضبط (عاطل وشقيقه) لقيامهما بسرقة سيارة ملك (أحد الأشخاص) حال تركها بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بإسلوب المغافلة و ضبط (سائق "تاكسى" ، له معلومات جنائية) عقب قيامه بسرقة هاتف محمول من (طالب) حال إستقلاله السيارة قيادته بدائرة قسم شرطة المناخ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه ، وأضاف بإرتكابه (واقعتين) وأرشد عن (الهاتفين المستولى عليهما).






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