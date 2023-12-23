شباب كفر الشيخ تختتم برنامج "علمنى حرفة" لتدريب الشباب على تصنيع الكليم بفوه

كفر الشيخ- محمد سليمان

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الدورة التدريبية الحرفية «علمنى حرفة» بمركز شباب فوة، التى شارك بها 20 مستفيد لتعلم حرفة تصنيع الكليم اليدوى، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ضمن الدورات التدريبية للحرف اليدوية التي أطلقتها الوزارة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف منال جمال، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب .

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ ،أن الورش التدريبية تهدف لنشر ثقافة العمل الحر والتدريب على الحرف اليدوية، وتوجيه الشباب لسوق العمل، وإتاحة الفرصة ليصبحوا رواد أعمال، وتزويدهم بالمهارات والأساليب والخبرات اللازمة لتمكينهم من أداء أعمالهم، وتسويق أنفسهم وعرض منتجاتهم وتسويقها بالطريقة الصحيحة ليتمكنوا من عمل مشروعات صغيرة .

وأضاف محروس، أن الورش التدريبية قدمت بمركز شباب فوة على أيدي حرفيين متخصصين، لما تشتهر به مدينة فوه من تاريخ طويل فى صناعة الكليم اليدوى وأعمال النول، بإشراف جيهان رشوان مدير الإدارة العامة لريادة الأعمال و المشروعات الناشئة، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة شريف السواق، منسق المشروع بالمديرية، والسيد درويش، مدير إدارة شباب فوه.