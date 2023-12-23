اليوم السابع
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السبت، 23 ديسمبر 2023 01:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رصف طريق "المراونة" بطول 1200 متر بمركز ساقلته فى سوهاج

السبت، 23 ديسمبر 2023 12:50 م
رصف طريق "المراونة" بطول 1200 متر بمركز ساقلته فى سوهاج رصف طريق المراونة بساقلتة
سوهاج ــ عمرو خلف

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تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته بسوهاج، برئاسة أحمد البدري، أعمال الرصف بطريق المراونة، بداية من محطة رفع صرف صحي ساقلتة، وحتى التأمين الصحي بشارع الحرية، بعرض 7 أمتار، وطول 1200 متر، مشيرا إلى أنه جارٍ متابعة أعمال استكمال الرصف للوقوف على نسب التنفيذ، وتذليل أية معوقات، والانتهاء من كل الأعمال وفقا للمواعيد والجداول الزمنية المحددة. 

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء الوزير طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال رصف الطرق والشوارع الداخلية بالقرى والمراكز، خاصة بالشوارع التى شهدت الانتهاء من جميع أعمال المرافق بها " مياه، صرف، غاز، كهرباء، اتصالات "، وذلك للتخفيف عن المواطنين، وتيسير حركة المرور بتلك الطرق.
 
 






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