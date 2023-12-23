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جدول امتحانات نصف العام لطلاب الصف الأول الإعدادى فى الجيزة

السبت، 23 ديسمبر 2023 01:25 م
جدول امتحانات نصف العام لطلاب الصف الأول الإعدادى فى الجيزة محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول "نصف العام" للعام الدراسى 2023/2024، لطلاب الصف الأول الإعدادي (عام - لغات)، حيث من المقرر أن تبدأ يوم السبت 6 يناير 2024 وتستمر على مدار أربعة أيام لتنتهي يوم الإثنين 15 يناير 2024، وذلك على النحو التالي:
 
-يوم السبت 6 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط.
 
-يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادتي الهندسة، والعلوم.
 
-يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية.
 
-يوم الإثنين 15 يناير 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
 
ووجه أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، بتكثيف حصص المشاهدة داخل المدارس لما لها من أثر بالغ الأهمية في عملية التحصيل الدراسي، والإعلان عن مواعيد البث لقناة مدرستنا 1و2و3، وضرورة التواصل مع أولياء الأمور والعمل على حل مشاكلهم وتلببة طلباتهم، والتأكد من جاهزية البنية التكنولوجية للامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
 
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