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جامعة بنها تنظم سلسلة من ورش العمل حول مصادر بنك المعرفة المصرى.. صور

السبت، 23 ديسمبر 2023 11:28 ص
جامعة بنها تنظم سلسلة من ورش العمل حول مصادر بنك المعرفة المصرى.. صور جانب من الفعاليات
القليوبية - إبراهيم سالم

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عقدت المكتبة الرقمية بجامعة بنها، سلسلة من ورش العمل عن مصادر بنك المعرفة المصرى، وذلك في إطار نشر ثقافة استخدام قواعد البيانات ببنك المعرفة المصري لمنتسبي كليات الجامعة المختلفة، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور عادل نبيل مدير مشروع المكتبة الرقمية، والدكتور محمد حلاوة مدير عام المكتبات بالجامعة، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب بكليات الجامعة.
 
وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى، أن هذه السلسلة من ورش العمل تأتي في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير التعليم وإتاحة الانتاج الفكري لدور النشر العالمية لجميع المصريين، مشيراً إلي حرص الجامعة على نشر المعرفة بالمجتمع المصري، من خلال تدريب سنوي علي مصادر المعلومات بنك المعرفة المصري لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب بجامعة بنها وذلك باعتبارها مصدر هام من مصادر التعلم وإتاحة مصادر المعلومات على المستوى الوطنى من خلال بوابة إلكترونية موحدة.
 
من جانبه، قدم الدكتور عادل نبيل مدير وحدة المكتبة الرقمية، خلال ورش العمل عرض تقديمي حول أهم وأحدث خدمات بنك المعرفة المصري، كما قدم عرضا عن أهم الخدمات التي تقدمها وحدة المكتبة الرقمية بالجامعة فيما يخص فحص انتاج أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقيات وكيفية الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني.
 
جانب من الفعاليات (1)
جانب من الفعاليات (1)

جانب من الفعاليات (2)
جانب من الفعاليات (2)

جانب من الفعاليات (3)
جانب من الفعاليات (3)

جانب من الفعاليات (4)
جانب من الفعاليات (4)

 







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