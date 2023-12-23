تواصل أعمال التطوير والتجميل وتركيب الإنترلوك بمركز ومدينة صدفا فى أسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على استمرار أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين وتركيب بلاط الإنترلوك للشوارع الضيقة بكل مراكز ومدن المحافظة لإضفاء لمسات جمالية عليها، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة الخدمات التي يتعامل معها المواطنين بشكل مباشر، مؤكداً على تقديم كل سبل الدعم الممكنة لتيسير الخدمات وفقًا للامكانات المتاحة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وجهود الدولة لتنمية الصعيد، وتحقيق استراتيجة التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أنه وفقا للتوجيهات لرؤساء المراكز والاحياء بمتابعة كل أعمال التطوير والتجميل للقرى والمراكز ورفع كفاءة الشوارع والميادين، قام خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، بمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بتركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع والطرق الضيقة التي يقل عرضها عن 6 أمتار، والتى يبلغ إجمالي طولها 3500 متر مربع وبتكلفة 50 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة، وذلك لتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين ورفع كفاءة تلك الشوارع التي يصعب رصفها من جهة وإضفاء المظهر الحضاري علي تلك المناطق من جهة أخري، كما تم أيضا متابعة الأعمال الجارية بتطوير وتجميل مدخل المدينة، وتم التأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن لإعادة الوجه الحضاري والجمالي إليها.