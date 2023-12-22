حملات بحى شرق لرفع إشغالات الباعة الجائلين والمحال التجارية وعودة الانضباط للشوارع

أسيوط هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على استمرار شن حملات إزالة الاشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بمراكز وأحياء المحافظة نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية، وتعطيل لحركة المرور وانتشار المخلفات والقمامة والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

ولفت محافظ أسيوط ،إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتذليل المعوقات والمشاكل التي قد تقف أمامهم مشيراً إلى ضرورة التصدي لظاهرة الاشغالات والتعدي على الشوارع بإنتشار الباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم والتي تسبب اشغال وإعاقة المرور بالطريق العام.

كان محافظ أسيوط قد وجه الأجهزة التنفيذية ببذل المزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات وفقاً للامكانات المتاحة وشن حملات مرافق وإزالة الإشغالات بالتعاون والتنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولي شرطة المرافق لمنع انتشار الاشغالات وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين والمتعدين لتحقيق الانضباط للشوارع.

وفي هذا السياق شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق مدينة أسيوط برئاسة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس الحي ،حملة لرفع كافة اشغالات الباعة الجائلين وتعديات المحال التجارية على حرم الطريق بمنطقة الجلاء وشارع جودة الأسدي بمنطقة الزهراء بمشاركة سيد عباس وعاصم ابراهيم نائبا رئيس الحي، ومسئولي الاشغالات بالحي وتم رفع كافة الاشغالات المتواجدة والتي تعوق حركة مرور الشارع وحركة المواطنين وأسفرت الحملة عن تحرير العديد من المحاضر المتنوعه مابين اشغال ونظافة وبيئة وذلك لتحقيق الانضباط للشوارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين كما تم التنبيه على أصحاب بعض المحلات بعدم وضع الأشغالات مرة أخرى ويأتي ذلك ضمن خطة الحي لإزالة الإشغالات المخالفة إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعدين على حرم الطريق وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف حدة الزحام.