تعليم قنا: توزيع المعلمين الجدد وفقا للعجز واتخاذ كافة الإجراءات لمنع الغش بالامتحانات

قنا - صابر سعيد

عقد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اجتماعا موسعاً اليوم وذلك لمناقشة توصيات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والتي تركزت حول مجموعات الدعم المدرسى قبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول، موجهاً باستمراريتها لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب، وزيادة فترات المشاهدة داخل المدارس، وتوفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية على قناة مدرستنا داخل المدارس والإعلان عن جدول مواعيد إذاعتها لما لها من أهمية فى تعزيز العملية التعليمية بهدف توفير المحتوى التعليمي المناسب للطلاب.

وأكد وكيل الوزارة، تكثيف المتابعات على المدارس، حيث أن دور المتابعة هو الإرشاد والدعم والتوجيه ورصد السلبيات داخل المدارس والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حسن سير العملية التعليمية وكذلك متابعة عمل الموجهين داخل المدارس لتحقيق تحسين مستمر فى جودة التعليم، موجهاً بمتابعة وتسجيل نسب الغياب بالمدارس سواء ورقى أو إلكتروني يومياً وإتباع مختلف الوسائل التى تعمل على جذب الطلاب الى المدارس.

وأشار السيد، إلى ضرورة التأكد من استعدادات المدارس الثانوية لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونياً وفقاً لجاهزية البنية التكنولوجية بالمدارس وورقياً بالنسبة للمدارس الغير مجهزة أو المدارس التى لم يتسلم الطلاب الملتحقين بها أجهزة التابلت الخاصة بهم.

وشدد السيد، على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى تمنع طرق الغش المختلفة بامتحانات الشهادة الأعدادية وتضمن سلامة وانتظام سير الأمتحانات.

وناقش وكيل الوزارة، خطة مديرى الإدارات فى توزيع المعلمين الجدد وفقاً لمناطق سد العجز والتوزيع الجغرافي مطالباً بسرعة حصر كافة الإلتماسات المقدمةمن المعلمين الذين لم يوفقوا فى اجتياز التدريبات لمسابقة 30 ألف معلم لإرسالها للوزارة لتنظيم التواصل معهم والرد على هذه الألتماسات.

وأكد وكيل الوزارة، تفعيل الأنشطة التربوية بكافة أنواعها وممارسة الطلاب لها لدورها الهام فى صقل شخصياتهم وتنمية مواهبهم ومهاراتهم، وعقد الندوات التثقيفية وتوجيه الطلاب نحو ممارسة الأنشطة المختلفة من خلال تفعيل اليوم الرياضي والثقافي والفنى بالمدارس.