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تعليم المنوفية: بدء امتحانات المرحلة الابتدائية من 3 إلى 16 يناير المقبل

السبت، 23 ديسمبر 2023 02:13 م
تعليم المنوفية: بدء امتحانات المرحلة الابتدائية من 3 إلى 16 يناير المقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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اعتمد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 للمرحلة الابتدائية، جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من مديرية التربية والتعليم بشأن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول.
 
ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ان المواعيد المقررة لجداول امتحانات المرحلة الابتدائية تبدأ في الفترة من 3-16 يناير 2024.
 
وشدد محافظ المنوفية، على رفع درجة الاستعدادات بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، فضلا عن تجهيز اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.






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