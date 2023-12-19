جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب ثانية ثانوى بالجيزة.. التفاصيل

كتبت – مرام محمد

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول امتحان طلاب الصف الثاني الثانوي العام (عربي - لغات) الفصل الدراسي الأول "الدور الأول" للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد اعتماده من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وجاء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي بالجيزة على النحو التالي:

-يوم الأحد 14 يناير 2024

امتحان مادة اللغة العربية – الشعبة عام.

-يوم الثلاثاء 16 يناير 2024

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية – الشعبة عام.

امتحان مادة التاريخ – شعبة الأدبي.

امتحان مادة الفيزياء – شعبة العلمي.

-يوم الخميس 18 يناير 2024

امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات – الشعبة عام.

-يوم الإثنين 22 يناير 2024

امتحان مادة الأحياء – شعبة العلمي.

امتحان مادة الفلسفة والمنطق – شعبة الأدبي.

امتحان مادة الكيمياء – شعبة العلمي.

امتحان مادة علم النفس والاجتماع – شعبة الأدبي.

-يوم الثلاثاء 23 يناير 2024

امتحان مادة تطبيقات الرياضيات – شعبة العلمي.

امتحان مادة الجغرافيا – شعبة الأدبي.

-يوم الأربعاء 24 يناير 2024

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى – الشعبة عام.