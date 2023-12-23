اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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تأخر عشرات الرحلات الجوية فى مطار برلين بسبب خلل برمجى

السبت، 23 ديسمبر 2023 09:24 م
تأخر عشرات الرحلات الجوية فى مطار برلين بسبب خلل برمجى تكدس المسافرين
وكالات

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كشفت صحيفة بيلد أن عشرات الرحلات الجوية في مطار برلين ـ براندنبورج الدولي (BER) تأخرت بسبب خلل في البرمجيات.

وبحسب الصحيفة، في اليوم السابق لعيد الميلاد الكاثوليكي، بقيت عشرات الطائرات تنتظر الإقلاع، وتم إبلاغ الركاب بوجود خلل برمجي في مطار برلين، كما لم يتم تحميل أمتعة العديد من المسافرين على متن الطائرة بسبب تساقط الثلوج والامطار.
 
شهدت برلين السبت ظروفا جوية صعبة. فقد استمر هطول الامطار منذ الصباح، مع فترات انقطاع تتساقط خلالها الثلوج، وتفاقم الوضع بشكل أكبر بسبب الرياح العاتية.






برلين

ألمانيا

مطار برلين

خلل برمجى




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