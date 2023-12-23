تأجيل إعادة محاكمة متهم بأحداث الزيتون للغد

كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة 3 إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل نظر إعادة محاكمة متهم، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ" أحداث الزيتون "، لجلسة الغد للمرافعة.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم واخرين سبق الحكم عليهم مجموعة من التهم، منها التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف الطالبية، وتعطيل المواصلات.

وعن عقوبة التظاهر نص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.