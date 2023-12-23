"بشائر الخير".. القمح يكسو غيطان محافظة الشرقية

تعد محافظة الشرقية، من المحافظات الرائدة فى زراعة محصول القمح وتوريده مستوى الجمهورية، حيث تحتل المركز الأول على مدار 3 أعوام متتالية فى توريد أكبر نسبة من القمح، وذلك فى إطار الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة بالمحافظة لزيارة المساحة المنزرعة.

وقال المهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة بالشرقية لـ"اليوم السابع"، تم زراعة 377 ألف فدان بمحصول القمح منذ بداية إنطلاق موسم الزراعة وسيستمر حتى نهاية الشهر الحالى، معلنا استهداف 407 ألف فدان بنظام الزراعة العادية والمصاطب والسطارة.

وتابع، يتم تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية المزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لاستخدام أحدث الأساليب العملية فى زراعة المحاصيل والتحول إلى طرق الري الحديثة لتحقيق إنتاجية عالية بما يساهم فى زيادة الدخل القومى.

وأكد، زراعة 4 أصناف بالشرقية "مصر3، سخا 95، جيزة 171، سدس 14" وعقد العديد من الندوات الإرشادية لتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية مثل التسوية بالليزر والزراعة على المصاطب التى تسهم فى زيادة الإنتاجية وترشيد استخدام المياه.