اليوم.. بدء تلقى اعتذارات المنتدبين لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية

تتلقى مديرية التربية و التعليم بالغربية اليوم السبت، اعتذارات المنتدبين لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، ممن يرغبون فى تقديم الاعتذارات عن المشاركة فى أعمال الامتحانات.

وحددت المديرية، مقرات تقديم الاعتذارات وهي مدرسة سعد زغلول للتعليم الأساسي بإدارة شرق طنطا التعليمية، مدرسة طنطا الإعدادية الحديثة بنات بإدارة غرب طنطا، مدرسة السيدة زينب الإعدادية بإدارة شرف المحلة، مدرسة أبو عبيدة بن الجراح بإدارة غرب المحلة، مدرسة ش عبد المهيمن السكري الإعدادية بنات بإدارة زفتى، مدرسة عمار بن ياسر الرسمية لغات بإدارة السنطة، مدرسة القاضي بكار الابتدائية بإدارة سمنود، مدرسة الشهيد محمد أنور السادات الإعدادية بنات بإدارة قطور التعليمية، مسرح ديوان إدارة بسيون التعليمية، مدرسة كفر الزيات الابتدائي بإدارة كفر الزيات التعليمية.