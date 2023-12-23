المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار فى الهيروين بسوهاج

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهم، بالاتجار فى الهيروين والحشيش، بدائرة القسم، وترويجها على عملائه ، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش و22 لفافة من الهيروين وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بحضور عبد الرحمن حمدى عبد العزيز وكيل النيابة وتمت احالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.