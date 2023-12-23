اليوم السابع
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المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار فى الهيروين بسوهاج

السبت، 23 ديسمبر 2023 03:16 م
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار فى الهيروين بسوهاج محكمة جنايات سوهاج
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "م.ع.ا" 28 سنة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 الف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الهيروين والحشيش، بدائرة قسم أول سوهاج.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهم، بالاتجار فى الهيروين  والحشيش، بدائرة القسم، وترويجها على عملائه ، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش و22 لفافة من الهيروين وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بحضور  عبد الرحمن حمدى عبد العزيز وكيل النيابة وتمت احالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 
 

 







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