اليوم السابع
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المتهمون بسرقة هواتف محمولة: نبيعها لتاجر على علم بسرقتها

السبت، 23 ديسمبر 2023 12:00 ص
المتهمون بسرقة هواتف محمولة: نبيعها لتاجر على علم بسرقتها سرقة موبايل - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أدلى سائق وسيدة متهمين بسرقة هاتف محمول بمدينة السلام، باعترافات تفصيلية جهات التحقيق، حيث اعترفا المتهمين بتكوينهما تشكيلا عصابيًا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة، بأسلوب المغافلة وبيع الهواتف المسروقه لتاجر على علم بأنها من متحصلات سرقة.
 
وكشفت التحقيقات أن ربة منزل أبلغت  بأنه حال تواجد نجلتها بالمحل الخاص بها لبيع الإكسسوارات غافلها شخصين من بينهما سيدة واستوليا على هاتفها المحمول ولاذا بالفرار.
 
وتبين أنه (سائق - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع (سيدة - مقيمة بمحافظة القليوبية)، كما تم ضبط الهاتف المحمول بحوزة (عامل – مقيم بمحافظة الشرقية) قام بشرائه دون علمه بأنه من متحصلات واقعة السرقة.
 
 






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نيابه السلام

اخبار الحوادث




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