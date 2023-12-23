الكونغو الديمقراطية: نتائج التصويت بالخارج تظهر فوز الرئيس تشيسكيدي

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كشفت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن الرئيس المنتهية ولايته والمرشح في انتخابات ديسمبر الرئاسية حقق فوزا كبيرا في تصويت الكونغوليين المغتربين في الدول الخمس الأجنبية التي نظمت بها الانتخابات وهي: جنوب إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وبلجيكا، فيما يُنتظر الانتهاء من عملية فرز الأصوات في الداخل وإعلان نتائج التصويت اليوم.

ووفقا لبيان للجنة، فقد تصدر تشيسكيدي، المرشحين في الاقتراع الرئاسي بنسبة 85.58% في فرنسا، وفي جنوب إفريقيا حصل على 81.27% من أصوات الناخبين، وفي الولايات المتحدة الأمريكية حصل تشيسكيدي، على 78.88% من أصوات المغتربين الكونغوليين، أما في بلجيكا فحصل على 76.37% من الأصوات وفي كندا حصل 72.33% من الأصوات.

أما عن تصويت الكونغوليين في الداخل والذي انتهى مساء أمس الجمعة بعد تمديده يوما إضافيا، فمن المتوقع إعلان النتائج اليوم السبت بعد الانتهاء من عملية الفرز.

وكانت بعثة الاتحاد الإفريقي لمراقبة الانتخابات الكونغولية قد أعلنت أمس أن الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية جرت في أجواء هادئة نسبيا لكن رافقها تحديات لوجيستية كبرى.

وأشارت البعثة إلى أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في الكونغو الديمقراطية أصدرت قرارا بتمديد عملية التصويت يوما آخر للمكاتب التي لم يتم فتحها خلال أول يوم للاقتراع وهو يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 من أجل السماح للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التصويت من ممارسة حقهم في التصويت.

وهنأت بعثة الاتحاد الأفريقي الشعب الكونغولي على التزامه وتصميمه على تأدية واجبه الانتخابي.

ولفتت بعثة الاتحاد الإفريقي إلى أن 85% من مقار الاقتراع أغلقت أبوابها بعد الوقت المحدد لذلك بسبب التأخير في بدء عملية التصويت وذلك في المقار التي زارتها البعثة، مضيفة أن عملية الفرز بدأت في مراكز الاقتراع بحضور مسئولي اللجنة الوطنية للانتخابات ومندوبي المرشحين والمراقبين.

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية في جمهورية الكونغو الديمقراطية انطلقت يوم /الأربعاء/ الماضي وتقدم للتنافس على مقعد الرئاسة 19 مرشحا بينهم رئيس البلاد المنتهية ولايته، فيليكس تشيسكيدي، الذي يسعى لنيل ولاية رئاسية ثانية، فيما بلغ عدد المرشحين للانتخابات التشريعية 25 ألفا و832 مرشحا، كما تنافس 44 ألفا و110 مرشحين في انتخابات المقاطعات و31 ألفا و234 مرشحا في الانتخابات البلدية.