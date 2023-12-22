18 مليار جنيه أرباح قطاع الأعمال العام.. تعرف على أهم الشركات الرابحة

كشف الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بأن شركات قطاع الأعمال العام حققت 18 مليار جنيه أرباح لنحو 72 شركة من الشركات التابعة للشركات القابضة فى القطاع، فى حين كانت تلك الشركات تحقق خسائر قبل عام 2014 تعرف على أهم القطاعات والشركات الرابحة.
1- أبرز القطاعات الرابحة قطاع الألومنيوم والسبائك والتعدين والأسمدة والكيماويات والأدوية.
2- أبرز الشركات الرابحة في قطاع الصناعات المعدنية، مصر للألومنيوم والسبائك الحديدية والنصر للتعدين .
3- أبرز الشركات الرابحة في قطاع الكيماويات، كيما ، ومصر لصناعة الكيماويات، والنصر للأسمدة بالسويس.
4- أبرز الشركات الرابحة في قطاع الادوية ، الإسكندرية وسيد والقاهرة.
5- أبرز الشركات الرابحة في قطاع التشييد والتعمير ، مصر الجديدة للاسكان وإيجيكو ، والعبد للمقاولات.
6- أبرز الشركات الرابحة فى قطاع السياحة، إيجوث ومصر للسياحة، ومصر للفنادق.
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