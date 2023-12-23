اليوم السابع
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السجن المشدد عقوبة المتهم بتزوير 6 أشياء.. منها تزييف تمغات الذهب والفضة

السبت، 23 ديسمبر 2023 10:31 ص
السجن المشدد عقوبة المتهم بتزوير 6 أشياء.. منها تزييف تمغات الذهب والفضة أوراق مزيفة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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حدد قانون العقوبات 6 حالات للتزييف، إذا ارتكبها الشخص يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وجاء تفصيلها في الماد 206، التي نصت على أنه يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي:

أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.

خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.

ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.

أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.

تمغات الذهب أو الفضة.

 







قانون العقوبات

تزوير

عقوبة التزوير

السجن المشدد

قانون الإجراءات الجنائية




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