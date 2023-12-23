اليوم السابع
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بحثا تطورات الأوضاع فى غزة..

الرئيس الإيرانى يهنئ الرئيس السيسى على فوزه بولاية رئاسية جديدة (إنفوجراف)

السبت، 23 ديسمبر 2023 02:32 م
الرئيس الإيرانى يهنئ الرئيس السيسى على فوزه بولاية رئاسية جديدة (إنفوجراف) الرئيس الإيرانى يهنئ الرئيس السيسى على فوزه بولاية رئاسية جديدة

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي توجه بالتهنئة إلى الرئيس السيسى على الفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وإعادة انتخابه رئيساً لمصر، حيث ثمن الرئيس السيسى من جانبه هذه اللفتة المُقدرة.
 
 
الرئيس الإيرانى يهنئ الرئيس السيسى على فوزه بولاية رئاسية جديدة
الرئيس الإيرانى يهنئ الرئيس السيسى على فوزه بولاية رئاسية جديدة
 
وتطرق الاتصال أيضًا إلى التباحث حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، فضلاً عن متابعة النقاش حول مسار تناول القضايا العالقة بين البلدين.
 
صرح بذلك المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.






الرئيس السيسى

غزة

الانتخابات الرئاسية

الرئيس الإيرانى




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