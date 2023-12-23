الخارجية الأمريكية توافق على بيع أنظمة "ستينجر" الصاروخية للحلفاء بقيمة 780 مليون دولار

وكالات

وافقت الخارجية الأمريكية على بيع محتمل لأنظمة "ستينجر" الصاروخية المضادة للطيران بقيمة 780 مليون دولار لعدد من حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين.

وأشارت وكالة التعاون الأمني والدفاعي الأمريكية التابعة للبنتاغون في بيان لها، يوم الجمعة، إلى أن الصفقة المحتملة قد تعقد مع وكالة الناتو للدعم والمشتريات، وتشمل الأنظمة الصاروخية والمعدات الخاصة بها وتكاليف الصيانة بقيمة نحو 780 مليون دولار.

وطلبت وكالة الناتو من الولايات المتحدة 940 من أنظمة صواريخ "ستينجر" لألمانيا وإيطاليا وهولندا.

وقالت وكالة التعاون الأمني والدفاعي إن هذه الصفقة "تتوافق مع أهداف السياسة الأمريكية الخارجية ومصالح الأمن القومي الأمريكي، إذ أنها ستساعد في تعزيز دفاع الحلفاء الثلاثة في الناتو".

ووافقت الخارجية الأمريكية كذلك على صفقة محتملة مع وكالة الناتو المذكورة لتقديم خدمات الصيانة والمعدات لطائرات النقل العسكرية من نوع "سي 17" بقيمة 150 مليون دولار.

وأبلغت الإدارة الأمريكية الكونجرس بقراراتها. وسيكون أمام المشرعين 30 يوما للنظر في الصفقات المحتملة وعرقلتها في حال اعتبار ذلك ضروريا.